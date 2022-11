Tornozelo de Neymar diminuiu o inchaço em relação a quinta-feira - Reprodução/Instagram

Tornozelo de Neymar diminuiu o inchaço em relação a quinta-feiraReprodução/Instagram

Publicado 27/11/2022 10:28 | Atualizado 27/11/2022 10:29

Fora do jogo da seleção brasileira contra a Suíça por causa de uma entorse no tornozelo direito, Neymar apresentou melhora no quadro, e a comissão técnica está confiante em contar com o camisa 10 em breve na Copa do Mundo.

Em tratamento intensivo desde o jogo de quinta-feira (24) contra a Sérvia, quando se machucou, Neymar apresenta o tornozelo menos inchado e já consegue caminhar sem mancar, segundo o site 'Uol'.



Devido à evolução, a comissão técnica da seleção brasileira acredita até que poderia contar com o camisa 10 já na partida contra Camarões. Entretanto, o planejamento inicial é o de que ele seja poupado para estar em melhores condições nas oitavas de final.







Para isso, o Brasil precisa vencer a Suíça, nesta segunda-feira (28), às 13h (de Brasília) no Estádio 974, para se classificar de maneira antecipada. Entretanto, caso precise do resultado contra Camarões, na sexta-feira (2), Neymar poderia ir para o sacrifício.



Por outro lado, o problema de Danilo não é tão simples. Com entorse no tornozelo esquerdo, o lateral é motivo de preocupação até mesmo para o restante da Copa do Mundo.

"Eu acredito que Neymar e Danilo vão jogar a Copa do Mundo. Medicamente, clinicamente, não tenho lugar de fala. Mas tenho também as palavras médicas. Acredito que vamos usá-los", disse Tite em entrevista coletiva neste domingo.