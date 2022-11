Técnico da Argentina, Lionel Scaloni exaltou Messi após a vitória sobre o México pela Copa do Mundo - AFP

Publicado 27/11/2022 08:08 | Atualizado 27/11/2022 08:09

O técnico da seleção da Argentina, Lionel Scaloni, comemorou a importante vitória de sua equipe sobre o México por 2 a 0 no sábado, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, em noite em que Lionel Messi foi decisivo com um gol e uma assistência.

"Já sabemos há dez anos que temos o melhor do mundo. Até os torcedores mexicanos gostam de vê-lo jogar", disse Scaloni em entrevista coletiva depois da partida.



"Sabíamos que o jogo ia ser difícil. O México fez um jogo diferente do que vinha fazendo. Já tínhamos a suspeita de que poderiam jogar com uma linha de cinco (na defesa). No primeiro tempo, não foi um jogo bom de nenhum dos dois. Corrigimos no intervalo, começamos a jogar melhor e o 10 (Messi) decidiu o jogo, que é o que ele sabe fazer de melhor. O grupo sabe da importância que ele tem e é algo emocionante, em todos os aspectos", afirmou.



Scaloni agora já pensa pensa no jogo contra a Polônia, terceira adversária e líder da chave, na próxima quarta-feira. Uma derrota para os poloneses pode ser letal e mandar a equipe de volta para casa de maneira precoce.



"Devemos jogar outra partida. Sempre com a cabeça erguida e com humildade, para saber que não fizemos nada. Temos que seguir por este caminho", ressaltou.



"A Polônia é muito difícil, todos jogam de maneira diferente (quando enfrentam a Argentina). E não só mudam por causa de Leo (Messi), mas também por outros tantos jogadores que temos e pelo respeito que têm pela Argentina. Isso engrandece a partida, que é o que todos queremos", disse Scaloni.







O técnico argentino considerou "emocionante" ver o esforço e o jogo de seus comandados.



"Quem não se sentir identificado com esta equipe é porque não gosta da seleção argentina. É incrível como dão tudo, como representam a camisa da seleção", concluiu.