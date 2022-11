Mbappé no duelo entre França e Dinamarca - AFP

Publicado 26/11/2022 19:59

Rio - Ex-jogador com passagens por Santos, Grêmio e Flamengo, além da seleção brasileira, Elano comentou, neste sábado (26), sobre quem seriam os melhores jogadores do mundo atualmente. Na visão do ex-técnico do Náutico, Mbappé e Neymar estão no posto de melhores do planeta.

"Hoje, o Mbappé junto com o Neymar são os melhores jogadores que o futebol mundial tem. São os dois jogadores que têm os requintes de velocidade, força e muita habilidade", disse, durante o programa "Troca de Passes", no Sportv, antes de completar, elogiando o atacante francês:

"Hoje foi mais uma vez que vimos o Mbappé decidindo para a França. A gente vê uma Copa do Mundo de campo reduzido, que está se reduzindo muito por essa parte tática. Nesse campo curto você precisa de qualidade para sair dessas situações", destacou.

Elano aproveitou, ainda, para rasgar elogios à seleção francesa, primeira equipe classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo.

"O time que tem essa qualidade de dribles na parte ofensiva é a França. Com Mbappé e Dembelé, acho até que o Dembelé não está rendendo o melhor dele, mas o Mbappé é quem está resolvendo para o time", finalizou o ex-jogador.