Time da França mostra força e é um dos grandes favoritos da Copa do MundoFRANCK FIFE / AFP

Publicado 26/11/2022 17:14

Ao vencer a Dinamarca por 2 a 1, a França chegou a seis pontos e se garantiu nas oitavas de final da Copa do Mundo e em primeiro lugar do Grupo D. Com isso, os franceses encerram a chamada maldição do campeão, já que os últimos três foram eliminados na fase de grupo.

Tanto Itália, em 2010, quanto Espanha, em 2014, e Alemanha, em 2018, passaram vergonha ao tentarem defender o título da Copa do Mundo e caíram em seus grupos com campanhas ruins. Antes da França, apenas o Brasil, em 2006 havia chegado às oitavas de final. ao tentarem defender o título da Copa do Mundo e caíram em seus grupos com campanhas ruins. Antes da França, apenas o Brasil, em 2006 havia chegado às oitavas de final.





Os próprios franceses já passaram por uma eliminação precoce em 2002, quatro anos após o primeiro título mundial. Naquela edição, o craque Zidane jogou machucado e o time terminou em último lugar, sem vitória num grupo com Dinamarca, Senegal e Uruguai.



Só que desta vez a França não apenas se classificou como está sobrando no grupo. Com duas vitórias e seis gols marcados, além de Mbappé como artilheiro com três gols (ao lado do equatoriano Valencia), a bicampeã mostra força mesmo com a série de jogadores fora da Copa do Mundo por causa de lesão (o atacante Benzema, os volantes Kanté e Pogbá, o atacante Nkunku, o zagueiro Kimpebé, assim como o lateral Lucas Hernández).



Agora, é esperar o adversário das oitavas de final, que sairá do Grupo C (Polônia, Arábia Saudita, Argentina ou México).