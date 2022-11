Neymar está fora da fase de grupos da Copa do Mundo - Reprodução/Instagram

Neymar está fora da fase de grupos da Copa do MundoReprodução/Instagram

Publicado 26/11/2022 16:13

Catar - Fora da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, Neymar está realizando tratamento intensivo para retornar num possível jogo das oitavas de final. O jogador publicou uma foto neste sábado (26), nas redes sociais, e mostrou a situação do tornozelo, que ainda está inchado.

Neymar sofreu uma entorse no tornozelo direito, além de um edema ósseo, na estreia contra a Sérvia, na última quinta-feira (24). O jogador, de 30 anos, está jogando sua última Copa do Mundo da carreira, e sofreu nove das 12 faltas sofridas pela seleção brasileira na primeira partida.

Além de Neymar, o lateral-direito Danilo também sofreu uma entorse no tornozelo direito e também está fora da fase de grupos. Os jogadores correm contra o tempo para ficarem à disposição do técnico Tite para as oitavas, que começa no dia 3. A seleção brasileira jogará entre os dias 5 e 6.

Na lateral, Éder Militão e Daniel Alves são os favoritos para o lugar de Danilo. Na frente, Fred, Bruno Guimarães e Rodrygo disputam a vaga de Neymar. O Brasil volta a campo na próxima segunda-feira (28), às 13h (de Brasília), contra a Suíça, no Estádio 974, em Doha. A seleção brasileira lidera o Grupo G.