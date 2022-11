Argentina venceu o México por 2 a 0 - AFP

Catar - Messi escreveu um novo capítulo de sua história na Copa do Mundo. Jogador argentino com mais convocações para o Mundial, o camisa 10 da Argentina chegou a 21 partidas disputadas pela Seleção na competição, neste sábado (26), na vitória sobre o México por 2 a 0, e igualou o recorde de gols de Maradona, além de superá-lo em número de jogos.





Maradona e Mascherano disputaram 20 jogos na história da Copa do Mundo, com quatro participações cada. Messi, por sua vez, chegou a sua quinta participação no Catar. Na história da competição, o astro argentino soma 21 partidas e oito gols, sendo também um dos maiores artilheiros do país no torneio.

Messi ainda pode se tornar o jogador com mais jogos na história da Copa do Mundo. Para superar o alemão Lothar Matthäus (25), terá que levar a Argentina até a final no Catar. A Albiceleste segue viva após a vitória sobre o México, mas precisará de mais uma sobre a Polônia para avançar de fase.

Com a vitória sobre o México por 2 a 0, a Argentina somou os seus primeiros três pontos na Copa do Mundo do Catar. A Albiceleste volta a campo na próxima quarta-feira (30), às 16h, contra a Polônia, que é a líder do Grupo C com quatro pontos.