Richarlison marcou os dois gols do Brasil na vitória sobre a SérviaNELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 26/11/2022 19:18 | Atualizado 26/11/2022 19:35

Catar - O ex-atacante Antonio Cassano, com passagens por Real Madrid, Roma e seleção italiana, fez duras críticas ao atacante Richarlison, neste sábado. Na visão do ex-atleta, o Tottenham pagou mais do que devia para contratar o jogador, que, ainda segundo Cassano, não tem qualidade suficiente para fazer parte da seleção brasileira.

"Sou uma pessoa que nunca nega o que disse e, depois do que vi, posso confirmar que Richarlison é horrível. A verdade é que, no segundo gol, ele dominou mal e acertou aquele chute, enquanto o outro foi para um gol vazio. Ele não tem nada a ver com os outros atacantes do Brasil. Richarlison é muito ruim. Pagaram 75 milhões de euros nele e ele não sabe dominar uma bola", destacou o ex-jogador, em entrevista à BoboTV.

Essa não é a primeira vez que Antonio Cassano faz duras críticas ao atacante do Tottenham. Pouco antes do início da Copa do Mundo do Catar, o ex-jogador criticou Tite por ter convocado Richarlison ao invés de Roberto Firmino.

"Para mim o certo é que o Tite leve uma surra, porque é escandaloso ter convocado Richarlison e não o Firmino. Richarlison é uma droga e o Firmino é um fenômeno. Sim, é a verdade, e o Tottenham pagou 75 milhões de euros por ele. Pergunta: como você pode pensar que tem Firmino que fez uma ótima recuperação e está jogando bem este ano e colocar Richarlison", destacou Cassano, na época.



Antonio Cassano se aposentou em 2017, logo após deixar o Hellas Verona, da Itália. O ex-atacante representou a seleção italiana na Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Na ocasião, no entanto, Cassano entrou em campo em apenas duas oportunidades, e não marcou gols na rápida campanha da Azzurra, que foi eliminada na fase de grupos.