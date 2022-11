Luva de Pedreiro saiu em defesa de Neymar após chuva de críticas ao atacante - Reprodução/Instagram @LucianoHuck

Neymar se lesionou no duelo da seleção brasileira contra a Sérvia, na última quinta-feira (24). Ao mesmo tempo que vem recebendo mensagem de apoio de muitos fãs, alguns torcedores fazem duras críticas ao atacante do Paris Saint-Germain. Neste sábado (26), o influenciador digital Luva de Pedreiro publicou um vídeo em suas redes sociais defendendo o craque da seleção brasileira.

"Estou vendo um pessoal falando do Neymar. Fizeram o que para falar do homem? Fizeram nada! O cara é um dos melhores que nós temos na história, tem que respeitar. Em tempo de Copa e os caras falando dele. Fizeram o quê?", disse Luva de Pedreiro, antes de prosseguir, mandando um recado especial para o camisa 10:

Neymar não deve ser relacionado para o próximo confronto da seleção brasileira, contra a Suíça, na segunda (28), às 13h (de Brasília), no Estádio 974, em Doha. A tendência é de que o astro só retorne aos gramados em uma eventual participação do Brasil na fase mata-mata da Copa do Mundo do Catar.