Lewandowski vibrou muito e se emocionou na comemoração de gol - Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 26/11/2022 16:28

Depois de perder pênalti no empate da Polônia com o México em 0 a 0, Robert Lewandowski enfim conseguiu fazer um gol em Copa do Mundo, após quatro jogos passando em branco (em 2018 e 2022). Eleito o melhor jogador do planeta nos últimos dois anos, o atacante de 34 anos se emocionou e vibrou muito durante a comemoração ao fazer o 2 a 0 na vitória sobre a Arábia Saudita.

"O bem da seleção é o mais importante, mas sempre resta uma pequena porcentagem no fundo da mente para você mesmo inserir as estatísticas. Sempre lutei muito por um gol no Mundial, hoje (neste sábado) consegui", afirmou o centroavante, que não escondeu que a partida foi especial.







"Já durante o hino, cantando, senti que as emoções me acompanhariam. Sei o quanto lutei pelo gol e lutamos pela vitória", completou.



Aos 34 anos, Lewandowski não sabe se terá condições físicas de disputar mais uma Copa do Mundo, em 2026. Por isso, fez tanta questão de fazer um gol no torneio.



"Estou ciente de que esta pode ser minha última Copa do Mundo. Por isso, queria destacar que não só estive na Copa do Mundo, como também que fiz um gol ou gols. Espero que possa marcar outros", disse.

Com a vitória, a Polônia chegou a quatro pontos no Grupo C, deixando a Arábia Saudita com três.