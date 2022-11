França e Dinamarca - AFP

França e DinamarcaAFP

Publicado 26/11/2022 14:56

Catar - Atual campeã mundial, a França é a primeira seleção a garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Em um jogo difícil, a seleção bicampeã mundial contou com a estrela de Kylian Mbappé. O craque decidiu, fazendo os dois gols da vitória da sua equipe de 2 a 1 sobre a Dinamarca, neste sábado.

A classificação da França no grupo D encerrou um fantasma que assombrava os campeões mundiais desde a Copa de 2010. Desde o Mundial da África do Sul, todas as seleções que entravam na competição como atuais campeões eram eliminadas na primeira fase. Com seis pontos, a seleção europeia vai encerrar sua participação no grupo contra a Tunísia. Já a Dinamarca jogará contra a Austrália, precisando vencer para se classificar para as oitavas de final. As duas partidas vão acontecer na próxima quarta, às 12 horas (no horário de Brasília).



A partida começou com a França esperando a Dinamarca, que tinha mais posse de bola. Porém, aos poucos os atuais campeões do mundo passaram a dominar o confronto, criando muitas oportunidades, mas esbarraram na boa atuação de Kasper Schmeichel, que fez pelo menos duas grandes defesas, antes do intervalo.

A primeira aconteceu aos 20 minutos. Dembélé cruzou pela direita e Rabiot cabeceou, porém, o goleiro dinamarquês fez grande defesa. Posteriormente, Griezmann recebeu a bola pela esquerda e finalizou forte, porém, novamente a estrela de Schmeichel brilhou no Catar.

O segundo tempo começou bem parecido. Aos 11 minutos, Kylian Mbappé teve sua primeira boa chance. O atacante arrancou com a bola, passou por rivais dinamarqueses e finalizou para grande defesa de Kasper Schmeichel. Três minutos depois, Griezmann recebeu na cara do gol, mas acabou finalizando muito forte e isolou a bola.

Porém, aos 15 minutos, não teve jeito. Kylian Mbappé avançou pela esquerda, tocou para Théo Hernández, o lateral recebeu e serviu o atacante do PSG, que finalizou, desta vez, sem chances de defesa para o goleiro da Dinamarca, Schmeichel. A reação dos dinamarqueses foi quase que imediata. Aos 22 minutos, após cobrança de escanteio, Andreas Christensen apareceu para cabecear e empatar a partida no Catar.

O gol empolgou a Dinamarca que teve uma boa chance de virar aos 27 minutos. Após boa jogada coletiva, Lindström recebeu dentro da área e finalizou para grande defesa de Lloris. Porém, a França voltou a pressionar e quase voltou a ficar na frente do placar em belo voleio de Rabiot, que acabou finalizando para fora aos 34 minutos.

Porém, o jogo era dele: Mbappé. Aos 40 minutos, após boa jogada de Griezmann pela direita, o atacante apareceu para concluir e fazer o gol da vitória da França, selando a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.