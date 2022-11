Messi marcou o gol da vitória da Argentina sobre o México - Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 26/11/2022 17:57

Catar - Em clima de decisão, a Argentina venceu o México por 2 a 0, neste sábado (26), em Lusail, e segue viva na Copa do Mundo de 2022. Apesar do jogo truncado por causa da forte marcação dos mexicanos, a Albiceleste levou a melhor graças a genialidade do seu principal jogador: Lionel Messi. O camisa 10 abriu o caminho da vitória e deu uma assistência para o meia Enzo Fernández fechar o placar no segundo tempo.





Com a vitória, a Argentina somou os seus primeiros três pontos e subiu para o segundo lugar do Grupo C. Os hermanos têm a mesma pontuação da Arábia Saudita, mas levam a melhor no saldo. Na última rodada, a Albiceleste enfrenta a líder Polônia, na próxima quarta-feira (30), às 16h. Já o México, que agora é o lanterna com um ponto, ainda tem chance de classificação, e enfrenta a Arábia Saudita, no mesmo dia e horário.



O JOGO

Argentina e México entraram em campo em clima de decisão. O primeiro tempo foi tenso, truncado e com poucas oportunidades. As duas equipes marcavam forte e abusaram das faltas e pontapés, inflamando as torcidas que compareceram em peso ao estádio de Lusail. Ao todo, foram 16 faltas na primeira metade da partida e apenas seis finalizações, sendo três para cada lado - e somente uma deu trabalho para o goleiro argentino Emiliano Martínez.

O cenário na etapa final foi semelhante ao primeiro tempo. A Argentina ficava mais tempo com a posse de bola no campo ofensivo, enquanto o México tentava explorar os contra-ataques com Lozano e Vega. A tática mexicana de deixar Messi afastado da área funcionou até os 18 minutos, quando o camisa 10 da Albiceleste recebeu pela intermediária, driblou a marcação até a entrada da área e bateu no canto de Ochoa para abrir o placar e explodir o estádio.

O gol abalou o México e mudou o jogo. A seleção mexicana não conseguiu ter forças para reagir e não ameaçou a Argentina em nenhum momento até o apito final. Já a Albiceleste, que tirou um peso das costas, cresceu, mas pecava na hora do último passe. Porém, quem não tomava decisões erradas era Messi. Aos 41 minutos, o camisa 10 cobrou escanteio curto para Enzo Fernández na entrada da área, e o meia acertou um belo chute no ângulo de Ochoa para fechar o placar.