Arana recebeu uma camisa da seleção brasileira de presente da CBF - Reprodução/Instagram GuilhermeArana

Publicado 26/11/2022 17:52

Belo Horizonte - Cortado da Copa do Mundo por conta de uma lesão no joelho, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG, revelou, em seu perfil no Instagram, que recebeu uma camisa da seleção brasileira de presente da Confederação Brasileira de Futebol.

"Obrigado CBF. Rumo ao hexa", destacou o jogador em vídeo vestindo a camisa.



CBF enviou uma camisa da Seleção Brasileira para o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG, que perdeu a chance de ser convocado para a Copa do Mundo por conta de uma lesão no joelho.



Reprodução pic.twitter.com/ClYuuWnFGx — Planeta do Futebol (@futebol_info) November 26, 2022 O lateral segue em tratatamento de uma grave lesão multiligamentar no joelho esquerdo, sofrida em setembro. O jogador precisou passar por uma cirurgia, e deve voltar aos gramados apenas no segundo semestre de 2023. O lateral segue em tratatamento de uma grave lesão multiligamentar no joelho esquerdo, sofrida em setembro. O jogador precisou passar por uma cirurgia, e deve voltar aos gramados apenas no segundo semestre de 2023.

Guilherme Arana foi um dos destaques da seleção brasileira na conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. Além disso, o lateral chegou a disputar quatro partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar.