Hazard crê que Bélgica está longe dos favoritos ao título mundial JACK GUEZ / AFP

Publicado 26/11/2022 15:49

Catar - A geração belga que encantou nas Copas do Mundo de 2014 e 2018 parece estar vivendo os seus últimos dias no Catar. Um dos principais jogadores da equipe, o atacante Eden Hazard é um dos nomes que pode estar jogando o último mundial da carreira em 2022. Em entrevista coletiva neste sábado (26), o jogador do Real Madrid ressaltou que as coisas mudaram desde 2018.

"Tínhamos mais chances de vencer quatro anos atrás. O time era melhor. Mas ainda temos qualidade para vencer jogos e ganhar a competição. Temos alguns caras muito bons. Temos o melhor goleiro do mundo (Courtois), um dos melhores meias do mundo (De Bruyne) e bons atacantes. É tudo ligado à mentalidade. Temos o desejo de ganhar. Você precisa aproveitar o jogo e tentar vencer", disse.

Hazard é um dos principais nomes da geração belga. O jogador, de 31 anos, sofreu com lesões e aumento de peso nos últimos anos, e não conseguiu se firmar no Real Madrid, perdendo espaço para jovens como Vini Júnior e Rodrygo. Ele, no entanto, garante estar acostumado com as críticas e que isso não o afeta.

"Já estou acostumado com isso. A resposta que tenho a dar é simples: tenho que jogar bem em todos os jogos para que todos fiquem felizes e possamos fazer algo de bom. Eu sempre disse que quanto mais jogos eu jogar, melhor estarei. E a Bélgica pode ganhar a Copa do Mundo se Eden (Hazard) for bem. Se não, será mais difícil", afirmou.

A Bélgica volta a campo neste domingo (27), às 10h (de Brasília), contra Marrocos, no Estádio Al Thumama, em Doha, no Catar. Os belgas estão no Grupo F e estrearam com vitória por 1 a 0 sobre o Canadá.