Confira as imagens da vitória da França sobre a Dinamarca

Catar - Atual campeã mundial, a França é a primeira seleção a garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Em um jogo difícil, a seleção bicampeã mundial contou com a estrela de Kylian Mbappé. O craque decidiu, fazendo os dois gols da vitória da sua equipe de 2 a 1 sobre a Dinamarca, neste sábado.

