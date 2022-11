Casemiro elogiou opções no banco da seleção brasileira e lamentou ausência de Neymar nos próximos dois jogos - NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 26/11/2022 14:43

Catar - Sem Danilo e Neymar para o restante da fase de grupos, a seleção brasileira terá dois dias para definir o time que enfrentará a Suíça, na próxima segunda-feira (28), e Camarões, na sexta (2). Um dos jogadores mais experientes do elenco, o volante Casemiro evitou dar detalhes sobre as escolhas do técnico Tite para as posições, mas rasgou elogios aos possíveis substitutos.

"Se ficarmos falando do Neymar, vamos falar dias e dias da qualidade e da importância dele. É inevitável. É o craque do time, quem faz a diferença. Mas temos outros jogadores que estão correspondendo à altura, como o Vini, Richarlison e Raphinha. Nós lá de trás até brincamos. Às vezes da pena do adversário. O leque é bem grande e isso é bom para nós", disse Casemiro.

Danilo e Neymar sofreram entorses no tornozelo na estreia contra a Sérvia, na última quinta-feira (24), e só terão condições de retornar num possível jogo das oitavas de final. Na lateral, Éder Militão e Daniel Alves são os favoritos. Já na frente, a disputa é maior e conta com opções como Fred, Bruno Guimarães e Rodrygo. Casemiro não deu pistas, mas falou sobre as diferenças de cada um.

"Não precisamos nem falar do Daniel Alves, multicampeão, nós confiamos nele. Está treinando bem, está empenhado, mas quem vai jogar é decisão do treinador. O Militão já correspondeu em jogos e dá para contar com ele ali também. São características diferentes. O Militão é defensivo, o Daniel Alves é mais qualidade, tem um pé diferente, cada um com a sua característica", explicou.

"O Fred é mais dinâmico, enquanto o Paquetá deixa o time mais leve na frente abrindo o Vini. Depende do que o treinador quer para cada jogo. O importante disso tudo é que cada um faça a função direito. Claro que jogar com o Paquetá é diferente, mas o meu trabalho é o mesmo de ajudar os companheiros ali", completou Casemiro.

O volante, que trocou o Real Madrid pelo Manchester United no início desta temporada, comentou sobre a importância do entrosamento com os companheiros. No clube espanhol, ele foi campeão da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol ao lado de Éder Militão, Vini Júnior e Rodrygo. Agora no clube inglês, joga ao lado de Fred e Antony.

"Sempre é uma vantagem, até mesmo se forem da qualidade que eles são. Quando se trata de Militão, Vini, Rodrygo, pelas qualidades que têm. Agora tem o Fred e Antony no United, estou acostumado a jogar com eles. Independente disso, se o cara é craque dentro de campo, o entrosamento consegue se adaptar fácil", finalizou.

O Brasil é o líder do Grupo G com três pontos e volta a campo na próxima segunda-feira (28), às 13h (de Brasília), contra a Suíça, no estádio 974, em Doha, no Catar. Em caso de vitória, a seleção brasileira garante a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.