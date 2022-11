Hansi Flick quer foco total dos jogadores da Alemanha contra a Espanha - Ina Fassbender / AFP

Publicado 26/11/2022 14:04

Na véspera da partida decisiva contra a Espanha, no domingo (27) às 16h (de Brasília), pelo Grupo E, apenas o técnico da Alemanha, Hansi Flick, participou da coletiva de imprensa. A regra da Fifa para a Copa do Mundo obriga que um jogador também dê entrevista e, por isso, a federação alemã deve ser multada.







O treinador alegou que não foi possível enviar um jogador devido ao pouco tempo entre a coletiva e o treino do time. Isso porque a Alemanha está isolada em um resort localizado na região norte do Catar, afastado de Doha, onde Hansi Flick falou com jornalistas no Centro de Mídia.

A federação alemã chegou a pedir à Fifa que o local da entrevista fosse alterado para o local onde os jogadores treinam. A entidade não permitiu.



"Não queremos fazer esta viagem para nenhum jogador, são quase três horas. Os jogadores devem se preparar para o treinamento. Estamos focados em jogar contra a Espanha", afirmou o treinador alemão.



Esse é mais um choque entre Fifa e federação. Antes, os alemães publicaram uma nota oficial criticando a postura da entidade máxima do futebol em proibir o capitão Neuer de utilizar uma braçadeira com a frase 'One Love' e as cores do arco-íris, em apoio à causa LGBTIAP+. No jogo com o Japão, os jogadores da Alemanha taparam a boca com a mão na foto oficial, em protesto.

Após perder por 2 a 1 de virada para o Japão, a Alemanha não pode perder para a Espanha para não correr o risco de ser eliminada da Copa do Mundo, caso o Japão vença ou empate com a Costa Rica.