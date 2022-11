Hazard - AFP

Publicado 26/11/2022 11:33

Rio - Um dos destaques da seleção belga, o apoiador Eden Hazard, de 31 anos, falou sobre o excesso de faltas que recebe em partidas. Em entrevista coletiva neste sábado, o craque do Real Madrid afirmou que ser parado com infrações de adversários é um bom sinal e ainda citou dois jogadores da seleção brasileira.

"Eu sempre digo que, quando sofro uma falta, isso significa que eu estava com a bola. Então, é um bom sinal. Ficar com a bola e receber faltas é parte da característica do meu jogo. Acho que todos os jogadores que ficam bastante com a bola, como eu, Neymar e Vinicius, podemos receber muitas faltas. Temos que saber lidar com isso, mas, sinceramente, acho que não tem problema", afirmou.

Apesar de normalizar o ocorrido, Hazard pediu punições mais rigorosas para os adversários. A Bélgica voltará aos gramados neste domingo contra a seleção de Marrocos.

"Quando é uma falta normal, é uma falta normal. Faltas também são parte do jogo. É claro que espero que os adversários possam ser punidos com mais cartões amarelos do que estão sendo agora, porque aí eles farão menos faltas, mas faltas são partes do jogo, não há qualquer problema nisso", disse.