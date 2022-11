Militão - AFP

MilitãoAFP

Publicado 26/11/2022 08:30

Catar - Sem poder contar com Neymar e Danilo na partida contra a Suíça, nesta segunda-feira, o treinador Tite terá que promover duas mudanças na equipe que estreou na Copa do Mundo contra a Sérvia. De acordo com informações da "ESPN", Rodrygo e Éder Militão seriam os favoritos a herdar a vaga.

Rodrygo, de 21 anos, atuou na função do camisa 10 no fim do segundo tempo contra a Sérvia. O jogador do Real Madrid atuou posicionado de forma semelhante a Neymar em treinos que Tite realizou na preparação para a Copa do Mundo. As outras opções são Everton Ribeiro atuando como apoiador ou Bruno Guimarães e Fred em uma decisão que adiantaria o posicionamento de Lucas Paquetá.



Éder Militão, de 24 anos, foi convocado como zagueiro. No entanto, de acordo com o portal, a sua escalação é mais provável porque manteria o equilíbrio do sistema defensivo brasileiro. Daniel Alves, de 39 anos, é considerado um jogador mais ofensivo, apesar de ser especialista na posição. Militão foi utilizado como lateral-direito no amistoso contra Gana no dia 23 de setembro.

Neymar sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito, além de um edema ósseo na região. Danilo sofreu uma contusão ligamentar no tornozelo esquerdo. A tendência é que os dois jogadores só retornem nas oitavas de final da Copa, caso o Brasil avance. A seleção brasileira enfrenta a Suíça na próxima segunda-feira, às 13h (horário de Brasília), pelo grupo G da Copa do Mundo.