Taça da Copa do Mundo será entregue ao campeão em 18 de dezembroFabrice Coffrini / AFP

Publicado 26/11/2022 09:31

Catar - Dois dias antes do início da Copa do Mundo, o Catar surpreendeu ao vetar o álcool nos estádios. A decisão, que pode dar enorme multa para FIFA , desagradou os torcedores. Porém, há quem não tem do que reclamar. A seleção inglesa tomou a decisão de que as esposas e parentes dos jogadores fiquem em um "palácio flutuante" com o objetivo de evitar infecções por COVID, bem como evitar problemas relacionados ao consumo de álcool.

A residência durante a jornada no Catar é o MSC World Europe, um navio de cruzeiro atracado na costa de Doha e com capacidade para 7 mil passageiros.



Este luxuoso barco tem trinta bares e restaurantes, um escorrega de 75 metros de altura, mais de uma dezena de jacuzzis com vista para o mar, lojas de roupa e salões de beleza, entre outros.



Diante de tanto luxo, as esposas dos jogadores estão se esbaldando e começaram a encomendar garrafas de champanhe no valor de 300 euros cada, bem como coquetéis premium.



“Elas se divertiram tanto e beberam tanto que o bar reabasteceu na manhã seguinte. Elas estavam no karaokê e cantaram Three Lions e Sweet Caroline", expõe uma fonte ao jornal britânico 'The Sun'.