Christian Pulisic é um dos principais nomes da seleção americana - FOTO: Odd ANDERSEN / AFP

Christian Pulisic é um dos principais nomes da seleção americanaFOTO: Odd ANDERSEN / AFP

Publicado 25/11/2022 22:02

Destaque da seleção norte-americana, Christian Pulisic analisou o empate sem gols com a Inglaterra, que aconteceu nesta sexta-feira, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo. O atacante não viu o resultado como ruim, mas destacou que os Estados Unidos dominaram "muitas fases da partida". Além disso, o jogador ressaltou que, apesar terem chegado como azarões, eles conseguiram enfrentar os ingleses de igual para igual.

"Foi um desempenho muito sólido, foi um grande time. Um empate não é ruim, mas criamos chances e dominamos muitas fases da partida", disse Pulisic, que ainda mandou uma bola na trave durante o jogo.



"Mostramos muita confiança, viemos como azarões, mas enfrentamos um grande time de igual para igual. Deixamos muita gente feliz nos Estados Unidos, mas não vencemos e temos trabalho a fazer. Não estamos perto de onde gostaríamos de estar, ainda há muito o que fazer”, completou.





Agora, os Estados Unidos viram a chave para a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A seleção norte-americana volta a campo na próxima terça-feira, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Irã no Al Thumama Stadium. A matemática para avançar às oitavas é simples: se vencer a equipe persa, garante vaga no mata-mata; se perder ou empatar, dá adeus ao torneio.