Luis Roberto se recuperou de uma sinusite - João Cotta/Globo

Luis Roberto se recuperou de uma sinusiteJoão Cotta/Globo

Publicado 25/11/2022 20:03

Rio - A Globo já definiu a data de retorno de Luís Roberto para as transmissões da emissora durante a Copa do Mundo 2022. O narrador, de 61 anos, foi diagnosticado recentemente com sinusite e acabou sendo afastado da cobertura dos jogos. Contudo, após uma nova reavaliação, o locutor recebeu liberação para o retorno.



O criador do bordão "Sabe de quem?", está presencialmente no Qatar para a cobertura do torneio e voltará às transmissões neste sábado. A partida escolhida para o grande retorno do narrador foi o confronto decisivo entre Argentina e México, pelo grupo C da Copa do Mundo, às 16h. A informação foi dada primeiramente pelo portal Notícias TV e confirmada pelo Lance.

Junto ao narrador, estarão presentes diretamente do Qatar a dupla de comentaristas Caio Ribeiro e Roger Flores. Para agilizar o processo de retorno, Luís Roberto passou por medicação e chegou a ficar resguardado no quarto do hotel.



Após estar apto a retornar às transmissões, Luís já encara a sequência de duas partidas seguidas. Além do confronto entre Argentina e México, o locutor também será o responsável por transmitir as emoções de Espanha e Alemanha, no domingo, também às 16h.

A última narração de Luís Roberto antes da pausa foi a vitória da seleção francesa contra a Austrália por 4 a 1. Na transmissão os telespectadores chegaram a notar a voz falha do narrador, que posteriormente se justificou: "A alergia me pegou aqui, a sinusite deu o ar da graça, mas de qualquer forma a gente vai fazendo o melhor". Após três dias a voz marcante do comunicador estará de volta.