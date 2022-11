Harry Kane perdeu grande chance no final do jogo - Paul ELLIS / AFP

Harry Kane perdeu grande chance no final do jogoPaul ELLIS / AFP

Publicado 25/11/2022 17:57 | Atualizado 25/11/2022 21:09

Catar - Após a goleada por 6 a 2 sobre o Irã na primeira rodada, a Inglaterra decepcionou e não conseguiu confirmar o favoritismo contra os Estados Unidos. Na tarde desta sexta-feira, as duas equipes duelaram no Estádio Al Bayt e ficaram no empate em 0 a 0. Ao longo do jogo, os americanos foram os que levaram mais perigo, mas mesmo assim não conseguiram balançar as redes.

Com o resultado, o Grupo B da Copa do Mundo chega à última rodada com todos os times sonhando com classificação. Na próxima terça-feira, às 16h, os Estados Unidos, com dois pontos, enfrentam o Irã, que tem três, em um confronto direto pela vaga nas oitavas de final. Quem vencer, avança, e os iranianos têm a vantagem do empate. Já a Inglaterra, líder com quatro pontos, enfrenta País de Gales, que tem um, no mesmo dia e horário. Para se classificar, a seleção de Gareth Bale vencer os ingleses e ainda torcer para um empate no outro jogo do grupo. Caso contrário, Gales precisa golear o time de Southgate por quatro gols de diferença. Este seria o único cenário em que a Inglaterra ficaria fora.



O JOGO



Depois do protesto dos jogadores ingleses que se ajoelharam durante o hino nacional novamente, a Inglaterra mostrou uma atuação bem abaixo em relação a primeira partida. A grande chance dos britânicos no jogo saiu dos pés de Harry Kane. Aos 9 minutos iniciais, o centroavante do Tottenham se antecipou ao centro da área e recebeu passe de Bukayo Saka, mas o chute no canto foi desviado pelo zagueiro Zimmerman.



Depois disso, o que se viu foi um domínio americano até o restante do primeiro tempo. Foram no mínimo três boas chances criadas pela equipe dos Estados Unidos, que acabou pecando na concretização das jogadas para abrir o placar.



No segundo tempo, a Inglaterra passou a ter mais a bola com uma postura mais defensiva da equipe americana, que passou a buscar mais os contra-ataques. Entretanto, a posse de bola não conseguiu ser transformada em efetividade, mas os contra-ataques ingleses levaram mais perigo.



A Inglaterra tentou fazer uma pressão no final do jogo, mas pouco conseguiu realmente fazer. A pressão com linha alta fez com que a equipe americana sentisse dificuldade na hora de sair com a bola. Em um dos últimos lances do jogo, Luke Shaw cobrou falta na cabeça de Harry Kane, que, sozinho, errou o lance que a Inglaterra tanto quis durante a partida.



INGLATERRA X ESTADOS UNIDOS



Data: Sexta-feira, 22/11/2022



Local: Estádio Al Bayt



Árbitro: Jesús Valenzuela



INGLATERRA: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham (Henderson), Sterling (Grealish), Saka (Rashford) e Mount; Harry Kane.



ESTADOS UNIDOS: Turner; Dest (Moore), Zummerman, Ream, Robinson; Adams, McKennie (Aaronson), Musah; Weah (Reyna), Pulisic, Wright (Sargent).