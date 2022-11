Thomas Müller teve atuação apagada em derrota da Alemanha contra o Japão - Jewel SAMAD / AFP

Publicado 25/11/2022 20:41

O atacante Thomas Müller usou sua conta oficial no Instagram para fazer um pequeno desabafo sobre a derrota surpreendente da Alemanha para o Japão por 2 a 1, logo na estreia das duas equipes no Grupo E.

Segundo o jogador, que atua no Bayern de Munique, o resultado foi difícil de aguentar, além de citar alguns dos motivos que resultaram na derrota alemã.



"Essa foi difícil de aguentar. Nossa eficiência nos dois lados do campo acabou sendo o nosso grande problema. Nós começamos bem no jogo, mas nos últimos 20 minutos, acabou deslizando pelas nossas mãos", afirmou.



Para se manter viva na competição, a Alemanha precisa vencer a perigosa Espanha, que aplicou uma sonora goleada de 7 a 0 na Costa Rica. Segundo Müller, a partida será realmente como uma final para os alemães.



"Agora temos que enfrentar o desafio contra a Espanha. É como uma final para nós. Quando acreditamos e se melhoramos até domingo, tudo é possível", encerrou.

A situação da Alemanha no Grupo E não é nada confortável. Com a pontuação zerada mas na terceira colocação por conta do saldo de gols, os alemães precisam vencer a líder Espanha para manter sua chance de classificação viva para a última rodada. Em caso de empate, o melhor cenário seria torcer para, no máximo, um empate do Japão contra a Costa Rica. Caso contrário, teria que fazer diversas contas na última rodada, inclusive com o saldo de gols.