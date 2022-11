Hugo Lloris, capitão da França, durante o jogo contra a Austrália - FOTO: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 25/11/2022 18:41 | Atualizado 25/11/2022 18:42

O goleiro da seleção francesa Hugo Lloris não poupou elogios a Richarlison, que é seu companheiro de equipe no Tottenham. Na coletiva de imprensa desta sexta-feira, o camisa 1 da França disse que o atacante é um grande jogador e afirmou que o gol de voleio contra a Sérvia foi o mais bonito da Copa do Mundo do Catar até aqui. Além disso, ele ainda ressaltou que a Seleção Brasileira é uma das favoritas ao título da competição.

"Estou muito feliz por ele, não é um dos jogadores mais conhecidos da Seleção Brasileira e talvez nem todos esperassem estar entre os 11 iniciais, mas é um grande jogador, um grande artilheiro, como provou com o primeiro gol, mas depois um segundo gol maravilhoso. (Foi) Espetacular e o melhor gol do torneio até agora. Isso é ótimo para ele. E sabemos como o Brasil é um time bom, eles são favoritos", afirmou o goleiro.

A França volta a campo neste sábado, às 13h (de Brasília), para enfrentar a Dinamarca no Estádio 974. Neste ano, as seleções se enfrentaram duas vezes na Liga das Nações - em ambos os jogos, os dinamarqueses conseguiram com a vitória.

"Mostra o nível da Dinamarca, que é uma equipe que pode ser muito competitiva e é muito capaz, de modo que nos permite sermos avisados. Então, não precisamos de nenhuma motivação extra nesta fase da competição. Estamos bem cientes da importância da partida de amanhã (sábado). Sabemos que a partida é decisiva para a classificação e quando olhamos para o que foi feito na primeira partida, entre Tunísia e Dinamarca, há muito trabalho a ser feito", disse Lloris.





Para o confronto, a França deve ter três mudanças em relação ao time que goleou a Austrália por 4 a 1 ( clique aqui e saiba mais ). Dentre elas, está a entrada de Varane, que também foi muito elogiado por Lloris.

"Ele traz uma serenidade ao grupo com sua calma, com sua experiência. É um líder e tem um papel muito importante na seleção. Sentimos que ele está bem, apesar do medo de perder a Copa. Ele está calmo e pronto para lutar com o time", explicou o goleiro.