Treino da seleção francesaFOTO: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 25/11/2022 17:47

A seleção francesa deve ter novidades para a partida contra a Dinamarca, neste sábado. No último treino antes do jogo, o técnico Didier Deschamps promoveu três mudanças em relação ao time que goleou a Austrália por 4 a 1, na estreia da Copa do Mundo. A informação é dos jornais franceses "L'Équipe" e "RMC Sport".

A primeira alteração, já esperada, é a entrada de Theo Hernández no lugar do irmão, Lucas, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e está fora do Mundial. A segunda mudança também: Varane está recuperado de lesão na coxa direita e voltará ao time titular no lugar de Konaté. Por fim, Pavard, que não teve grande atuação diante da Austrália, deve perder a posição para Koundé.

Dessa forma, a França deve ir a campo com: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano e Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot e Griezmann; Dembélé, Mbappé e Giroud.







Em tempo: França e Dinamarca se enfrentarão neste sábado, às 13h (de Brasília), no Estádio 974. O jogo é válido pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo.