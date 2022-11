Seleção da Austrália perfilada para ouvir o hino nacional - FOTO: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Seleção da Austrália perfilada para ouvir o hino nacionalFOTO: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Publicado 25/11/2022 19:43

Neste sábado, a Austrália terá mais uma oportunidade de tentar findar um jejum indigesto. Os Socceroos não conseguem vencer uma partida de Copa do Mundo há 12 anos.

A última vez aconteceu no dia 23 de junho de 2010, no Mundial da África do Sul. Com gols de Tim Cahill e Brett Holman, a Austrália bateu a Sérvia por 2 a 1 no Estádio Mbombela.





Na Copa de 2014, foram três jogos e três derrotas. Na Copa de 2018, foram duas derrotas e um empate. Na Copa deste ano, uma partida disputada e uma derrota.

Com o objetivo de voltar a vencer, a seleção australiana enfrenta a Tunísia neste sábado, às 7h (de Brasília), no Estádio Al Janoub. O jogo é válido pela segunda rodada do Grupo D do Mundial do Catar.