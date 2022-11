Richarlison marcou os dois gols do Brasil na vitória sobre a Sérvia - NELSON ALMEIDA / AFP

Richarlison marcou os dois gols do Brasil na vitória sobre a SérviaNELSON ALMEIDA / AFP

Catar - Autor dos dois gols do Brasil na vitória sobre a Sérvia, na última quinta-feira (24), o atacante Richarlison fez uma "cobrança" a alguns torcedores no Twitter. O jogador foi aos comentários de uma publicação que mostrava um vídeo de um gol seu de voleio, em um treino, e, de forma bem humorada, cobrou os torcedores que prometeram comprar uma camisa caso marcasse desta forma em uma partida.

A galera que prometeu comprar a camisa... Aproveitem a Black Friday — Richarlison Andrade (@richarlison97) November 25, 2022

Manda foto da camisa — Richarlison Andrade (@richarlison97) November 25, 2022



Richarlison foi o grande nome da seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo. O camisa nove, inclusive, deve ser titular no segundo duelo do Brasil na competição, nesta segunda-feira (28), contra a Suíça, às 13h (horário de Brasília), no Estádio 974.