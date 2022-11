Catar está eliminado da Copa do Mundo - OZAN KOSE / AFP

Publicado 25/11/2022 17:29

Catar - Anfitriã da Copa do Mundo, a seleção do Catar é a primeira eliminada do torneio. Após a derrota por 3 a 1 para Senegal, nesta sexta-feira, o zagueiro Tarek Salman pediu desculpas ao povo catari pela queda precoce no Mundial.

"Estamos nos sentido mal. Nós pedimos desculpas aos nossos torcedores e ao nosso país. Nós desapontamos muitas pessoas que criaram expectativas em relação a nós", disse o defensor.



Na opinião de Salman, o Catar fez uma boa partida contra Senegal, mas acabou punido por seus erros.

"Cometemos dois erros que nos custaram dois gols, mas acredito que jogamos bem em vários momentos, tivemos boas chances. Nós pedimos desculpas pelo jogo de hoje, mas cada jogo é diferente, teremos uma próxima partida e poderemos pelo menos fazer um bom jogo", declarou.

O Catar se despede da Copa do Mundo na próxima terça-feira, às 12h (de Brasília), contra a Holanda, no Estádio Al Bayt.