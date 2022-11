Cristiano Ronaldo - AFP

Publicado 25/11/2022 16:52

Cristiano Ronaldo se manifestou após a vitória de Portugal sobre Gana por 3 a 2, no Estádio 974, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa. Nas redes sociais, o atacante comemorou a estreia com o pé direito, mas manteve os pés no chão para a sequência do Mundial.





"Vitória muito importante na nossa estreia neste Mundial, mas nada está ganho! Foi apenas o primeiro passo! Seguimos focados na busca dos nossos objectivos. Força Portugal!

Vitória muito importante na nossa estreia neste Mundial, mas nada está ganho! Foi apenas o primeiro passo! Seguimos focados na busca dos nossos objectivos. Força Portugal! pic.twitter.com/SmaEEGwYsK — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2022

Em tempo: a seleção portuguesa volta a campo na próxima segunda-feira, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Uruguai no Lusail Stadium. O jogo é válido pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo.