Neymar durante treino da Seleção Brasileira - NELSON ALMEIDA / AFP

Neymar durante treino da Seleção BrasileiraNELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 25/11/2022 15:32

Neymar se manifestou pela primeira vez após a confirmação de que está fora da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar . Nas redes sociais, o jogador afirmou que esta sexta-feira se tornou um dos momentos mais difíceis da carreira, mas ressaltou que tem certeza de que terá a chance de retornar para ajudar a Seleção ainda no Mundial.

"O orgulho e o amor que sinto de vestir a camisa não tem explicação. Se Deus me desse a oportunidade de escolher um país para nascer, ele seria o BRASIL. Nada na minha vida foi dado ou fácil, sempre tive que correr atrás dos meus sonhos e das minhas metas. Jamais desejando o mal de alguém e sim ajudando quem precisava.

Hoje se tornou um dos momentos mais difíceis da minha carreira… e de novo em uma Copa do Mundo. Tenho lesão, sim, é chata, vai doer, mas eu tenho certeza que vou ter a chance de voltar, porque farei o possível pra ajudar meu país, meus companheiros e a mim mesmo. Muito tempo de espera pro inimigo me derrubar assim? JAMAIS! Sou FILHO DO DEUS DO IMPOSSÍVEL e minha FÉ é interminável".

ENTENDA O CASO

Já no segundo tempo do jogo do Brasil contra a Sérvia, na última quinta-feira, Neymar precisou ser substituído após sofrer uma entorse no tornozelo direito. Poucos minutos depois, as câmeras da TV Globo flagraram o atacante no banco de reservas, com gelo no local da contusão, e escondendo o rosto com a camisa. Na saída para o vestiário, já sem a bolsa de gelo, o camisa 10 mostrou dificuldade para caminhar.

Posteriormente, os exames médicos mostraram que Neymar sofreu uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito junto com um pequeno edema ósseo. Assim, a tendência é de que ele volte a atuar na Copa apenas se o Brasil avançar às oitavas de final.





OPÇÕES PARA SUBSTITUIR NEYMAR



Nos treinamentos no Catar, o treinador tem testado Rodrygo na função do camsia 10. O jogador, de 21 anos, inclusive chegou a atuar da mesma maneira que o camisa 10 na parte final da partida contra a Sérvia. Esta opção seria para manter a forma ofensiva como o Brasil se apresentou na estreia da competição.

Uma outra opção seria a escalação de Fred. O volante do Manchester United entrou no segundo tempo do duelo da última quinta-feira. Caso faça essa opção, Lucas Paquetá seria adiantado para executar a função de Neymar e ganharia mais liberdade no meio-campo do Brasil.

Correndo por fora estão Bruno Guimarães e Everton Ribeiro. O volante do Newcastle poderia exercer a mesma função de Fred, liberando Paquetá e o apoiador do Flamengo seria uma opção por um armador mais clássico, caso Tite não possa contar com Neymar.