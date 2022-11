Neymar e Tite - AFP

Publicado 25/11/2022 11:36 | Atualizado 25/11/2022 12:05

Rio - O Brasil terá dois desfalques para os próximos dois jogos da Copa do Mundo. O lateral-direito Danilo e o atacante Neymar tiveram suas lesões confirmadas por exames médicos e não vão poder entrar em campo nas partidas contra a Suíça e contra Camarões.

O camisa 10 foi o primeiro a se lesionar na partida contra a Sérvia, na última quinta-feira. Ele teve uma entorse no tornozelo direito e acabo sendo substituído no segundo tempo. Já Danilo torceu o tornozelo esquerdo e acabou atuando até o fim, porque Tite já havia feito as cinco substituições.







Após a realização de exames, Neymar foi diagnosticado com uma lesão ligamentar somada a um edema ósseo no tornozelo direito, enquanto Danilo teve uma contusão ligamentar medial no tornozelo esquerdo. Os dois já iniciaram sessões de fisioterapia. Ele só vão ter condições de jogar novamente na Copa do Mundo, caso o Brasil consiga a classificação para as oitavas de final da competição.

Para a vaga de Neymar, Tite tem algumas possibilidades. Nos treinamentos no Catar, o treinador tem testado Rodrygo na função do camsia 10. O jogador, de 21 anos, inclusive chegou a atuar da mesma maneira que o camisa 10 na parte final da partida contra a Sérvia. Esta opção seria para manter a forma ofensiva como o Brasil se apresentou na estreia da competição.

Uma outra opção seria a escalação de Fred. O volante do Manchester United entrou no segundo tempo do duelo da última quinta-feira. Caso faça essa opção, Lucas Paquetá seria adiantado para executar a função de Neymar e ganharia mais liberdade no meio-campo do Brasil



Correndo por fora estão Bruno Guimarães e Éverton Ribeiro. O volante do Newcastle poderia exercer a mesma função de Fred, liberando Paquetá e o apoiador do Flamengo seria uma opção por um armador mais clássico, caso Tite não possa contar com Neymar.

Para a função de Danilo, as opções são apenas duas. O veterano Daniel Alves, de 39 anos, ou Éder Militão, que foi convocado como zagueiro, mas já exerceu a função tanto em clubes, quanto na seleção brasileira em jogos amistosos.

Com três pontos no grupo G, o Brasil vai enfrentar a Suíça na próxima segunda-feira, às 13 horas (horário de Brasília). A Seleção vai garantir a classificação para as oitavas de final, caso consiga derrotar a equipe europeia.