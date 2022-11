Holanda e Equador se enfrentaram nesta sexta-feira - AFP

Holanda e Equador se enfrentaram nesta sexta-feiraAFP

Publicado 25/11/2022 19:32

Catar - A atuação da Holanda no empate em 1 a 1 com o Equador, nesta sexta-feira, desagradou a imprensa local. Na opinião dos veículos holandeses, os equatorianos saírem de campo no Khalifa Stadium como "vencedores morais" do duelo e a Laranja ficou no lucro com o ponto conquistado.

O "Algemeen Dagblad", um dos principais jornais da Holanda, colocou em sua manchete: "Impotente, Laranja escapa e marca ponto na luta contra o Equador."



"A seleção holandesa saiu de campo em Doha na noite de sexta-feira, com os olhos baixos, após um empate em 1 a 1 contra o Equador. Os aplausos e as cantorias só soaram do outro lado, onde a seleção sul-americana não só tinha mais torcedores como, acima de tudo, podia se autodenominar a vencedora moral", diz o texto do jornal holandês.

Já o Het Parool, outro importante veículo da Holanda, considerou o empate positivo e afirmou que a seleção não deve ir longe.

"A julgar pelo jogo entre Holanda e Equador, o futuro campeão mundial não esteve esta sexta-feira no estádio Khalifa, em Al-Rayyan. Quem já viu o Brasil brilhar, Espanha e França sabe o que é preciso para vencer este torneio", escreveu.

Para garantir sua classificação, a Holanda precisa pontuar contra o Catar, já eliminado, na última rodada do Grupo A. As duas equipes se enfrentam na próxima terça-feira, às 12h.