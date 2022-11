Brasil fez sua estreia na Copa do Mundo contra a Sérvia - AFP

Publicado 25/11/2022 18:42

Catar - O pai de Neymar foi às redes sociais, na tarde desta sexta-feira, desabafar sobre a lesão sofrida pelo filho na estreia do Brasil na Copa do Mundo, contra a Sérvia, na última quinta, e que o tirou dos próximos dois jogos da Seleção na fase de grupos. O empresário reclamou da quantidade de faltas sofridas pelo camisa 10 na partida.

"Uma falta dura, um carrinho desproporcional e tudo poderia terminar antecipadamente. Meu filho sofreu 9 faltas na estreia da Seleção e em uma delas, se machucou. Não quero e não vou discutir sobre isso, deixo para vocês analisarem", escreveu Neymar Pai.



Apesar da lesão, a esperança é de que Neymar tenha condições de jogo nas oitavas de final, caso o Brasil confirme o favoritismo e avance.

"Agora, com a notícia que ele estará presente nas fases mais importantes da Copa do Mundo, meus pensamentos neste momento estão todos para a plena recuperação do meu filho", completou.

Além de Neymar, Tite também perdeu Danilo para o restante da fase de grupos. O Brasil volta a campo na próxima segunda, contra a Suíça, às 13h, no Estádio 974.