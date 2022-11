Danilo - AFP

Catar - O lateral Danilo se manifestou pela primeira vez após a confirmação de uma lesão no tornozelo esquerdo, que o deixará fora do restante da fase de grupos da Copa. Nas redes sociais, o atleta do Brasil prometeu dedicação para voltar a jogar neste Mundial.

"Como sempre digo, tem dois caminhos: chorar e lamentar, ou encarar a situação de frente e sair dela fortalecido. Tem 31 anos que eu escolho a segunda, e tem dado certo. Se for necessário, serão 25 horas de tratamento pra recuperar a tempo de jogar nem que seja um minuto. Enquanto isso, minhas energias estarão com meus companheiros em cada lance do jogo e assim desejo que seja de cada brasileiro! Já falta menos pro retorno! Obrigado por todas as mensagens", escreveu o jogador de 31 anos.

O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, evitou dar prazo para o retorno tanto de Danilo quanto de Neymar, que também sofreu lesão no tornozelo.

"Os jogadores continuam em tratamento. É muito importante termos muita calma, tranquilidade. Essa avaliação será diária para que nós tenhamos informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso", disse Lasmar.

Danilo também enfrentou uma lesão na Copa do Mundo de 2018. Na ocasião, ele teve um problema no quadril ainda na primeira fase. Depois, teve uma lesão no mesmo tornozelo esquerdo, que machucou desta vez, e não conseguiu voltar a jogar na Rússia.