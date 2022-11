Messi participou normalmente de treino da Argentina - JUAN MABROMATA / AFP

Messi participou normalmente de treino da ArgentinaJUAN MABROMATA / AFP

Publicado 25/11/2022 17:05

Catar - A Argentina terá sua principal arma para a "final" contra o México, neste sábado, às 16h (de Brasília). Após passar por um tratamento especial para dores na região da panturrilha, Lionel Messi treinou normalmente nesta sexta-feira e está confirmado para o confronto.

Antes da atividade, o camisa 10 conversou com o técnico Lionel Scaloni e sua comissão técnica. Além do craque, outros líderes do elenco, como Paredes, De Paul e "Papu" Gómez também participaram do papo.



Para o duelo decisivo, Scaloni deve realizar quatro mudanças em relação ao time que começou a derrota para a Arábia Saudita. Cuti Romero, Molina, Tagliafico e Papu Gómez devem ser sacados do time para as entradas de Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña e Enzo Fernández.

Portanto, a Argentina deve entrar em campo com Dibu Martínez; Montiel, Lisandro Martínez, Otamendi e Acuña; Paredes, De Paul e Enzo Fernández; Di María, Messi e Lautaro Martínez.

Após o fracasso da estreia, a seleção de Lionel Messi precisa desesperadamente pontuar para seguir vivo na briga pelas oitavas de final. Em caso de derrota, os sul-americanos dão adeus à competição com uma rodada de antecedência.