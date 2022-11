Tata Martino é o técnico da seleção mexicana - FOTO: Alfredo ESTRELLA / AFP

Tata Martino é o técnico da seleção mexicana FOTO: Alfredo ESTRELLA / AFP

Publicado 25/11/2022 20:26

O técnico Tata Martino classificou o duelo entre México e Argentina, que acontece neste sábado, como um "jogo chave" para as duas seleções. Na primeira rodada, os mexicanos empataram com a Polônia em 1 a 1, enquanto a Albiceleste perdeu de virada para a Arábia Saudita por 2 a 1. Dessa forma, caso o México perca, se complica na Copa do Mundo. Já a Argentina, em caso de derrota, está eliminada da competição.

"Estou ciente de que o futuro das equipes provavelmente depende muito do que acontecer amanhã, inclusive até quando o sorteio colocou México contra a Argentina no mesmo grupo. Nunca imaginamos um cenário como o que acontecerá amanhã, mas trabalhamos para o México e queremos o melhor para o México", disse Tata Martino.

"Não acho que as necessidades sejam tão diferentes. Para nós também representa um jogo chave, embora tenhamos mais um ponto na tabela hoje. Me parece que, para os dois times, é um jogo chave", completou.





Tata Martino também elogiou Lionel Messi e pediu atenção máxima com o craque. Os dois, aliás, trabalharam juntos tanto no Barcelona quanto na seleção argentina.

"Sempre temos que nos preparar pensando que Messi terá sua melhor versão, não podemos especular que ele não vai estar nela. Em cinco, minutos ele pode resolver uma partida. É preciso ter uma máxima atenção", destacou o treinador do México.

Em tempo: a partida entre Argentina e México acontece neste sábado, às 16h (de Brasília), no Lusail Stadium. O confronto é válido pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.