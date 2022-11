Possível entrada de Dani Alves no lugar de Danilo vira piada na Web; veja memes

Catar - Assim como Neymar, Danilo, lateral titular da seleção brasileira, sofreu uma entorse no tornozelo e não poderá mais jogar a fase de grupos da Copa do Mundo. Com isso, a tendência é que Daniel Alves, jogador mais contestado na convocação de Tite e reserva da posição, ganhe uma chance na equipe titular. A possibilidade, no entanto, desagradou os internautas, que encheram a Web de memes. Confira na galeria!

