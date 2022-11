Lautaro Martínez - JUAN MABROMATA / AFP

Lautaro MartínezJUAN MABROMATA / AFP

Publicado 25/11/2022 13:05

Catar - A Argentina não tem mais tempo para lamentar a derrota para a Arábia Saudita e precisa se recuperar se quiser continuar sonhando com vaga nas oitavas de final da Copa. Em coletiva nesta sexta-feira, o atacante Lautaro Martínez definiu o duelo contra o México neste sábado, às 16h (de Brasília) como uma "final". Em caso de derrota, a seleção de Lionel Messi estará eliminada.

"É uma final. Foi um golpe duro. Havia muita expectativa pelo momento que estávamos vivendo, mas somos um grupo forte, unido e que sabe o que quer. Precisamos superar essa adversidade, porque já superamos muitas coisas. Agora é manter a calma, nos recuperarmos. Um dia em um Mundial é muito tempo. Precisamos vencer para continuarmos sonhando", afirmou o atacante.



"Obviamente, estamos tristes, doloridos pelo que foi a partida contra a Arábia, mas temos que deixar para trás, porque não há tempo no Mundial. Vamos enfrentar um rival duríssimo e vamos nos preparar bem nessas últimas horas e pensar em ganhar, porque é assim que quem veste essa camisa tem que pensar", completou.

Na opinião de Lautaro, a surpreendente derrota para a Arábia Saudita foi consequência dos erros cometidos pela Argentina.

"Perdemos por detalhes, erros nossos (...). Erramos muito para uma primeira partida, com ansiedade e um monte de coisa que passa na cabeça, a família nas arquibancadas. Agora é pensarmos no que vem pela frente. Temos que manter a calma. O México fica muito com a bola, tem jogadores abertos, e temos que tentar aproveitar essas situações para podermos vencer a partida. Amanhã não será diferente. Entraremos em campo para defender esse país", declarou.

Para o jogo contra o México, a tendência é que o técnico Lionel Scaloni faça mudanças na equipe. No entanto, Lautaro deve seguir como titular no ataque.