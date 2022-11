Neymar foi substituído no jogo da seleção brasileira contra a Sérvia e desfalcará o time - FOTO: Giuseppe CACACE / AFP

Publicado 25/11/2022 11:56 | Atualizado 25/11/2022 11:57

Com a confirmação da lesão no tornozelo direito, Neymar está fora de pelo menos os dois próximos jogos da seleção brasileira contra Suíça e Camarões. O problema físico é mais um do camisa 10 em uma Copa do Mundo. Em 2014, ele foi cortado antes da semifinal e, em 2018, jogou sem estar 100% fisicamente.







O roteiro em 2022 é parecido com o de oito anos atrás, quando foi caçado em campo. Jogador que mais sofreu faltas na primeira rodada da Copa do Mundo do Catar - nove -, Neymar teve a torção no tornozelo direito em uma dividida dura com o lateral Milenkovic, aos 22 minutos da vitória da seleção brasileira por 2 a 0, na estreia.



Em 2014, ele sofreu uma joelhada de Zuñiga, da Colômbia, nas quartas de final e fraturou a terceira vértebra. Foi cortado e ficou fora da semifinal contra a Alemanha, na histórica derrota por 7 a 1 no Mineirão.



Já em 2018, na Rússia, Neymar não foi cortado e jogou na eliminação para a Bélgica, nas quartas de final. Mas sofreu com as faltas, além de não ter disputou aquela edição nas melhores condições físicas, pois fraturou o dedo mindinho do mesmo pé direito de agora. Ele assou por cirurgia quatro meses antes da Copa do Mundo.



O pé direito do camisa 10 da seleção brasileira também o tirou de uma Copa América, em 2019. Na ocasião, ele se machucou em um amistoso antes da competição, com um ruptura ligamentar no tornozelo direito, e foi cortado.