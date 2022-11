Luis Henrique - Divulgação / Espanha

Luis HenriqueDivulgação / Espanha

Publicado 25/11/2022 10:29

Catar - A Espanha foi a responsável pela maior goleada da primeira rodada da Copa do Mundo: 7 a 0 sobre a Costa Rica. Em entrevista coletiva, o treinador Luis Henrique foi questionado por um assunto que, em algumas ocasiões, repercute no futebol: as relações sexuais. O espanhol deu uma resposta bastante curiosa.

"É algo normal, desde que ninguém entre em uma orgia. Quando se encontram nos clubes, os jogadores estão em casa e não me preocupa se o fazem ou não", afirmou.



Luis Henrique, de 52 anos, foi jogador de futebol, tendo passado por clubes importantes como Real Madrid e Barcelona. Ao relembrar esse período, ele afirmou que costumava fazer sexo com frequência.

"Eu considero o sexo importante". No entanto, o treinador afirmou que em períodos de competição curtos, como em uma Copa do Mundo, a atividade costuma não ser recorrente. "Não é algo proibido, mas sim pelas circunstâncias", disse.