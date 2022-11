Danilo - AFP

Publicado 25/11/2022 11:21 | Atualizado 25/11/2022 11:27

Catar - O Brasil deverá ter um desfalque nas próximas partidas da Copa do Mundo. Com uma torção no tornozelo esquerdo, o lateral-direito Danilo, de 31 anos, não deverá ter condições de jogo nos jogos contra a Suíça e Camarões, adversários da Seleção na fase de grupos. As informações são da "TNT Sports".

Danilo se lesionou na partida contra a Sérvia na última quinta-feira. No entanto, o jogador da Juventus teve que ficar em campo até o fim, porque Tite já havia feito as cinco alterações. Éder Militão e Daniel Alves disputam a vaga do lateral.



Na última Copa do Mundo, Danilo já havia sofrido uma lesão durante a competição. Na ocasião, o jogador acabou sendo substituído por Fagner, do Corinthians. Em 2018, o lateral havia herdado a vaga de Daniel Alves, que não se recuperou para disputar o Mundial da Rússia.

Com três pontos no grupo G, o Brasil vai enfrentar a Suíça na próxima segunda-feira, às 13 horas (horário de Brasília). A Seleção vai garantir a classificação para as oitavas de final, caso consiga derrotar a equipe europeia.