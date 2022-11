Confira as imagens da vitória emocionante do Irã sobre País de Gales

Catar - No primeiro duelo da segunda rodada da Copa do Mundo, o Irã dominou completamente as ações da partida contra o País de Gales, porém, tinha dificuldades para conseguir marcar. Já nos acréscimos, a seleção iraniana foi premiada e marcou duas vezes, uma com Cheshmi e outra com Rezaeian, dando a vitória por 2 a 0 para a seleção persa. O resultado desta sexta-feira deixou a equipe do Reino Unido virtualmente eliminada na competição.

Relatar erro