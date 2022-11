Richarlison - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 25/11/2022 07:30 | Atualizado 25/11/2022 08:22

Catar - Autor dos dois gols da vitória do Brasil sobre a Sérvia, o atacante Richarlison, de 25 anos, teve uma estreia do sonhos pela Seleção em Copas do Mundo. O feito do "Pombo" foi tão grandioso, que ele superou o começo de grandes artilheiros do Brasil nas histórias do Mundiais como Jairzinho, Romário e Ronaldo Fenômeno.

O ex-atacante Jairzinho, o "Furacão da Copa de 1970", fez sua estreia em Mundiais em 1966. Seu primeiro jogo foi contra a Bulgária. Na ocasião, o atacante passou em branco, mas o Brasil venceu por 2 a 0. Jairzinho entrou em campo em mais duas vezes na Copa da Inglaterra, mas não balançou as redes. Quatro anos depois, foi um dos grandes destaques do tri, marcando em todos os jogos do título brasileiro.







Grande personagem do tetra, Romário fez sua estreia em Copas em 1990. O Baixinho entrou em campo na partida contra a Escócia na primeira fase da competição. Na ocasião, o atacante passou em branco. Depois desse jogo, o artilheiro só voltou aos gramados em Copas nos Estados Unidos. Em 1994, Romário marcou na estreia do Brasil contra a Rússia e iniciou com o pé direito a trajetória que levaria a Seleção ao quarto título mundial da história.

Maior artilheiro da seleção brasileira em Copas do Mundo e herói do penta, Ronaldo Fenômeno fez parte do elenco tetracampeão em 1994, mas fez sua estreia em Copas do Mundo em 1998. Na partida contra a Escócia, o craque passou em branco na vitória do Brasil por 2 a 1. Seu primeiro gol em Mundiais aconteceu na vitória sobre o Marrocos na rodada seguinte. A Seleção venceu por 3 a 0.