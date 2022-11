Thiago Silva vibra com vitória da Seleção na estreia da Copa do Mundo - AFP

Publicado 24/11/2022 20:21

Catar - Após a vitória do Brasil sobre a Sérvia nesta quinta-feira, na estreia da Copa do Mundo do Catar, Thiago Silva rebateu o técnico Dragan Stojkovic, que deu uma declaração na última quarta questionando se Brasil teria "alguém lá atrás" escalando quatro atacantes. Na opinião do zagueiro, faltou respeito por parte do treinador.

"A gente fica sempre feliz quando vence, por 1 a 0, por 2 a 0. A nossa felicidade é que lá atrás a gente não sofra. Não gosto de falar muito, dar polêmica, mas o treinador deles falou "Vão jogar com quatro atacantes, tem alguém lá atrás?. Isso é falta de respeito. (A gente) não pede que ninguém tenha medo da gente. Mas um pouco de respeito", pediu o capitão brasileiro.



"Se tivesse estudado nossa equipe, veria que tomamos poucos gols, independente se jogamos com três ou quatro lá na frente", alfinetou Thiago.

Questionado se foi Tite quem repassou a declaração do adversário, como forma de incentivo, o camisa 3 ressaltou a dificuldade de se desligar das notícias.

"Hoje em dia, tudo chega. Telefone, mídias sociais, por mais que a gente não queira acompanhar. Você abre o Instagram e está lá, na "primeira página". Não gosto de falar muito dos nossos adversários, porque a gente tem muito respeito por todos eles. Mas acho que ele não respeitou a gente, principalmente o setor defensivo. Acho que ele conhece quem é o Marquinhos, o Danilo, o Alex Sandro, o Thiago Silva", afirmou.

O Brasil volta a campo na próxima segunda-feira, às 13h, contra a Suíça. Uma vitória pode classificar a Seleção às oitavas de final com uma rodada de antecedência.