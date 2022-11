Momento em que Richarlison bateu de voleio para fazer o segundo do Brasil contra a Sérvia - FOTO: Giuseppe CACACE / AFP

Publicado 24/11/2022 20:05

Antes do golaço contra a Sérvia, Richarlison já havia marcado de voleio no treino da Seleção Brasileira do dia 16 de novembro, ainda em Turim, na Itália. Relembre o lance no vídeo abaixo:





O gol de voleio desta quinta-feira foi o segundo da vitória da Seleção sobre a Sérvia por 2 a 0, no Lusail Stadium. Com o resultado, aliás, o Brasil ultrapassou a Suíça nos critérios de desempate e assumiu a primeira colocação do Grupo G da Copa do Mundo.

"Não sei se vocês acompanharam, mas fiz um gol parecido na Itália. Faz no treino, faz no jogo. Virei um voleio ali, não sei, e acertei belo chute. Espero continuar focado, fiz dois gols e quero mais. Falei no intervalo que precisava de uma bola e a bola veio. Falei na semana que era difícil furar bloqueio, estou acostumado a jogar assim na Inglaterra. Eu sabia que teria oportunidade e poderia guardar. Tive duas, estive focado e finalizei bem", declarou Richarlison, na entrevista pós-jogo da Copa.

Em tempo: a Seleção volta a campo na próxima segunda-feira (28), às 13h (de Brasília), para enfrentar a Suíça no Estádio 974.