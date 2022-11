Rua Ministro Alfredo Valadão, em Copacabana, reuniu torcedores para a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar - Leonardo Bessa/ O Dia

Publicado 24/11/2022 19:13

Rio - O Brasil estreou na Copa do Mundo do Catar com boa vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia e assumiu a liderança do Grupo G. Em Copacabana, na Rua Ministro Alfredo Valadão, dezenas de amigos retornaram às tradições das festas de rua, com samba, churrasco e músicas que embalam a Seleção rumo ao hexa.

Dias antes da estreia da seleção brasileira no Mundial, frequentadores do Bar Simpósio resolveram decorar a rua com pinturas, registrando o símbolo da CBF e o troféu tão almejado pelo Brasil nas últimas quatro edições da competição. Dono do estabelecimento, Lucas Gevartoski destacou a importância do momento.





"Isso é muito especial para mim. Cresci aqui em Copacabana e minhas primeiras memórias de Copa do Mundo são com essa rua toda enfeitada, com bandeiras, pinturas e uma festa linda. Retomar isso é muito bom. O Rio de Janeiro perdeu isso, não podemos deixar de lado uma tradição. Na Zona Sul, em específico, mal temos situações assim. Aqui estamos em casa e fazemos a nossa bagunça", disse.

Um dos idealizadores da arte no asfalto da Rua Ministro Alfredo Valadão, Nicolas Ascenção ressaltou o período de motivação dentro de canário de favoritismo que o Brasil se encontra na Copa do Catar, ainda relacionando a importância dos eventos sem tanto glamour em meio ao cancelamento do Alzirão, na Tijuca, Zona Norte da cidade, que passou em branco após 44 anos.

"A gente começa a recuperar um coisa de infância. Nossas últimas duas Copas foram amargas e isso ataca muito o lado esportivo do brasileiro. Agora temos um cenário positivo e isso despertou alguns vizinho aqui. De uma maneira leve, coletiva, todo mundo colaborando um pouco. Precisamos das ruas. Já não temos o Alzirão em 2022, o que é lastimável. Agora a galera aqui da Valadão vai marcar presença em Copacabana como um point interessante para torcemos pelo hexa do Brasil", destacou.

O Brasil assumiu a liderança do Grupo G devido ao saldo de gols maior que a Suíça, que venceu Camarões por 1 a 0. A equipe comandada por Tite volta a campo na próxima segunda-feira (28), às 13h, contra a própria Suíça.