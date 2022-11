Torcida acompanha jogo entre Brasil e Sérvia na FIFA Fan Fest - Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia

Torcida acompanha jogo entre Brasil e Sérvia na FIFA Fan FestFoto: Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 24/11/2022 18:52 | Atualizado 24/11/2022 18:56

A FIFA Fan Fest na praia de Copacabana virou uma verdadeira arquibancada para acompanhar a vitória da Seleção Brasileira sobre a Sérvia, nesta quinta-feira, pela Copa do Mundo. Os portões abriram às 12h, e a galera começou a encher o local durante o show do cantor Ferrugem.





"Energia maravilhosa. Já tinha tocado nas areias de Copacabana, mas hoje é um dia especial. Um dia onde o Brasil para, esquece das diferenças - seja de time, seja política, seja do que for para torcer pela nossa Seleção. E se a gente conseguir mandar essa energia para o Catar, com certeza o Brasil vai trazer a vitória", disse Ferrugem, à reportagem do O DIA antes do jogo.

EXCLUSIVO: Ferrugem fala sobre seu show no FIFA Fan Fest, e palpita sobre quanto será o duelo entre Brasil e Sérvia. pic.twitter.com/hHt1sSCyxb — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) November 24, 2022

A opinião sobre a energia foi compartilhada por Gabriel Cavalcante, personal trainer e torcedor da Seleção. À reportagem, ele exaltou a receptividade dos brasileiros e fez uma comparação com a FIFA Fan Fest de 2014.

"Energia única. O brasileiro é muito acolhedor. A gente não tem aqui só carioca, tem o pessoal do Brasil todo. Em comparação com a Fan Fest de 2014, que também foi muito bom, mas esse ano o carioca estava precisando. E a arena está perfeita", disse Gabriel.

Conversei com o personal trainer Gabriel Cavalcante, que comparou a atual edição da FIFA Fan Fest com a de 2014, quando a Copa do Mundo foi no Brasil. pic.twitter.com/VUevXg8bPn — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) November 24, 2022

Quem também comandou a festa foi o Movimento Verde e Amarelo. Os membros do movimento sacudiram a torcida brasileira durante toda a partida.

"Primeiro, estamos representando o Brasil inteiro, inclusive a galera que está lá no Catar. Nós somos da embaixada do Rio de Janeiro do Movimento Verde e Amarelo. Hoje vai ser histórico. Hoje você vai ver o que a bateria do MVA Rio de Janeiro vai fazer com esse público aí. Vai sacudir geral, vai ser sinistro", disse Bebeto, membro do movimento, ao O DIA antes do jogo.

Movimento Verde e Amarelo anima a torcida no FIFA Fan Fest! pic.twitter.com/YQz5FxGTJn — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) November 24, 2022

Vale destacar que a galera foi à loucura com os dois de Richarlison, que deram a vitória à Seleção Brasileira. A reportagem, aliás, flagrou a reação nos dois momentos. Confira abaixo:

REAÇÃO DO PRIMEIRO GOL:

RICHARLISON ABRE O PLACAR PARA O DELÍRIO DA FIFA FAN FEST! Brasil sai na frente contra a Sérvia. pic.twitter.com/vn7tQz2b2S — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) November 24, 2022

REAÇÃO DO SEGUNDO GOL:

Outra vez o pombo! Richarlison aumenta o placar e leva a torcida ao delírio no FIFA Fan Fest. pic.twitter.com/KAPolz7qW6 — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) November 24, 2022

A reportagem também flagrou uma cena que mostrou a brasilidade da festa. Em meio ao samba e ao jogo, um cachorro caramelo deu o ar da graça. Tudo isso com um belo pôr do sol na praia de Copacabana.

Futebol, samba, por do sol, praia de Copacabana e cachorro caramelo. Isso é MUITO Brasil! pic.twitter.com/PNxWVkUH6D — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) November 24, 2022

No entanto, nem tudo são flores. O telão da Fan Fest apagou em diversos momentos - até mesmo em lances perigosos da partida.

Problema recorrente no FIFA fan fest. Telão apagou em diversos momentos, incluindo ataques perigosos.

Evento oficial da FIFA com alguns pontos a serem corrigidos para as próximas partidas. pic.twitter.com/CeqGs5CuBG — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) November 24, 2022

Apesar desse problema, o saldo da festa foi positivo. Além disso, Dudu Nobre se apresentou para fechar o dia dos brasileiros com chave de ouro.