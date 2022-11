Neuer ficou irritado com a derrota para o Japão - Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Publicado 24/11/2022 17:52

Uma das grandes surpresas da Copa do Mundo até o momento foi a vitória do Japão contra a Alemanha, de virada, por 2 a 1. E uma das reações mais marcantes dentro de campo foi a do goleiro Neuer, que ao apito final, jogou suas luvas e a braçadeira no chão antes de deixar o campo.

Em entrevista ao canal alemão "ARD", o capitão abordou as falhas do setor defensivo e falou sobre a baixa produção do setor ofensivo durante a partida.

"Não defendemos bem até o final. Não tivemos calma para jogar na defesa. Se tivéssemos feito um jogo melhor daqui para frente, se tivéssemos um pouco mais de confiança, teria sido diferente. Você deve forçar o portão. O Japão pensou que poderia conseguir isso aqui, nós não. Isso é uma grande decepção para nós", confessou Neuer.