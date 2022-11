Integrantes do movimento verde e amarelo estão confiantes na vitória do Brasil - Foto: Reprodução/@GabrielOrphao

Publicado 24/11/2022 16:32

O tradicional Movimento Verde está na praia de Copacabana, nesta quinta-feira, para animar a torcida da Seleção Brasileira na FIFA Fan Fest. Por isso, o jornal O Dia conversou com Bebeto e Manoel, ambos membros do movimento, que falaram sobre a festa.

"Primeiro, estamos representando o Brasil inteiro, inclusive a galera que está lá no Catar. Nós somos da embaixada do Rio de Janeiro do Movimento Verde e Amarelo. Hoje vai ser histórico. Hoje você vai ver o que a bateria do MVA Rio de Janeiro vai fazer com esse público aí. Vai sacudir geral, vai ser sinistro", disse Bebeto.

"O Movimento Verde e Amarelo nesse grande evento da Arena Brahma FIFA Fan Fest, torcendo muito. Vamos cantar muito para incentivar a torcida brasileira e, com certeza, mandar boa energia para a Seleção lá, rumo ao hexa", completou Manoel.

O conhecido Movimento Verde e Amarelo também está na FIFA Fan Fest! Bebeto e Manoel conversaram um pouco sobre o evento e as expectativas para a partida. pic.twitter.com/bZqK5rw8Np — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) November 24, 2022

Os dois, aliás, mostraram confiança em uma vitória acachapante da Seleção Brasileira sobre a Sérvia.

"4 a 0. Dois do Pombo (Richarlison), um de Neymar e um de Raphinha", apostou Manoel.

"Esqueceu, 5 a 0. Vai ter a dancinha do Vinicius Júnior no final para fechar com chave de ouro.