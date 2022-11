Momento em que Richarlison bateu de voleio para fazer o segundo do Brasil contra a Sérvia - FOTO: Giuseppe CACACE / AFP

Momento em que Richarlison bateu de voleio para fazer o segundo do Brasil contra a SérviaFOTO: Giuseppe CACACE / AFP

Publicado 24/11/2022 19:55

Catar - Os dois gols marcados por Richarlison na vitória por 2 a 0 do Brasil sobre a Sérvia, na tarde desta quinta-feira, acabaram com um tabu. Desde 2002, com Ronaldo Fenômeno, um camisa 9 não balançava as redes em uma estreia da Seleção em Copa do Mundo.

Na Copa da Coreia e do Japão, Ronaldo fez um dos gols brasileiros na vitória por 2 a 1 sobre a Turquia. Antes do Pombo e do Fenômeno, Baltazar, em 1950 e 1954, Reinaldo, em 1978, e Careca (duas vezes), em 1990, também anotaram gols na estreia.



Além disso, Richarlison acabou com outro jejum incômodo da camisa 9. O tradicional número acumulava um jejum de nove jogos em Copa sem conseguir marcar. O último gol havia sido com Fred, em 2014, na partida contra Camarões, ainda na fase de grupos.

O Brasil volta a campo na próxima segunda-feira, às 13h, contra a Suíça. Uma vitória pode garantir a Seleção nas oitavas de final do Mundial.